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Yaşam

Yürüme yetisini kısmen geri kazandıran yüzmede milli takımı hedefliyor

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş, 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini kısmen geri kazanmasını sağlayan yüzmede milli takıma seçilip uluslararası başarılar yakalamak istiyor.

Mesut Karaduman  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Yürüme yetisini kısmen geri kazandıran yüzmede milli takımı hedefliyor

Tekirdağ

Edirne'de teknisyen olarak çalıştığı iş yerinde makine parçasının omuriliğinin üzerine düşmesiyle yaralanarak yürüme yetisini yitiren Altıntaş, tekrar adım atabilmek için yüzmeye başladı.

Yüzme sayesinde kaslarının gelişmesiyle yürüteç yardımıyla adım atmaya başlayan Altıntaş, antrenörü Anıl Bulut'un tavsiyesi üzerine bedensel engelliler için düzenlenen yarışmalara katılmaya karar verdi.

Her gün havuzda 2 saat çalışan Altıntaş, 29-31 Aralık'ta Gaziantep'te yapılacak milli takım seçmelerinde başarılı olmayı hedefliyor.

Altıntaş, AA muhabirine, yüzmeyle neleri başarabildiğini herkese göstermek istediğini söyledi.

İlk defa yarışma deneyimi yaşayacağını ve milli takıma girebilmeyi çok istediğini aktaran Altıntaş, "3 ay önce hocam yarışlardan bahsetti. Ben de o günden bu yana sıkı şekilde çalışıyorum. İyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. İnşallah milli takıma seçilip ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istiyorum. Madalya kazanmak için mücadele edeceğim." diye konuştu.

Altıntaş, yüzmenin kendisi için çok yorucu olduğunu ancak seçmelere katılacak olmanın kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Yüzmede önemli mesafe kat ettiğini ifade eden Altıntaş, "Gaziantep'ten madalyayla döneriz diye düşünüyorum." dedi.

Antrenör Anıl Bulut da Sadık Altıntaş ile 3 yıldır düzenli çalışma yaptıklarını belirtti.

Yüzmenin engelli bireylerin hayatında çok güzel değişimlere vesile olduğunu ifade eden Bulut, "Hızlı programla çalışıyoruz şu anda yarışa az kaldı. Kendisinden güzel derece bekliyorum çünkü gayet iyiyiz, milli takım neden olmasın diyoruz. Çalışmalarımızı buna göre sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

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