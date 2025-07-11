Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Türkiye terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.
Ankara
Duran, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı