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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Türkiye terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Türkiye terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak

Ankara

Duran, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır."

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