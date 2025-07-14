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Down sendromlu milli atlet, Avrupa şampiyonasından 10 madalyayla döndü

Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Çekya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında 10 madalya kazanarak derecelerine yenilerini ekledi.

Mesut Karaduman  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Down sendromlu milli atlet, Avrupa şampiyonasından 10 madalyayla döndü Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da 7 yıl önce başladığı atletizmde kendini geliştirip katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 48 madalya kazanan 18 yaşındaki özel sporcu Emirhan Akçakoca, başarılarıyla dikkati çekiyor.

Emirhan Akçakoca, 2023'de Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda 2 bin 298 puanla kendisine ait dünya rekorunu 2 bin 320 puanlık derecesiyle geliştirdi ve altın madalyanın sahibi oldu.

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Milli atlet, 29 Haziran-6 Temmuz'da Çekya'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Akçakoca, şampiyonada farklı kategorilerde 7 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. İkinci kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcu, madalya sayısını da 58'e çıkarttı.

"Orada Türkiye için mücadele ettik"

Akçakoca, AA muhabirine, ülkesini en iyi şekilde temsil etmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Şampiyonada hedeflediği sonuçlara ulaştığını ifade eden Akçakoca, "Avrupa şampiyonası çok iyi geçti. Hem kendim mücadele verdim hem de takım olarak orada mücadele verdik. İkinci Avrupa şampiyonluğumu elde ettim. 7 altın ve 3 gümüş madalyayla şampiyonayı tamamladım. Orada Türkiye için mücadele ettik. Orada kürsüde olmak, madalya almak heyecan vericiydi. Orası çok güzel bir atmosferdi." diye konuştu.

"Emirhan bizi şaşırtmadı madalyalarla döndü şampiyonadan"

Antrenör Bayram Kırboğa ise Emirhan'ın çalışmalarının karşılığını aldığını dile getirdi.

Emirhan'ın azimli bir sporcu olduğunu belirten Kırboğa, şunları kaydetti:

"Emirhan bizi şaşırtmadı madalyalarla döndü şampiyonadan. Bizi en çok sevindiren şey ise daha önceki derecelerini geliştirerek yeni madalyalar kazandı. 10 madalyayla döndü. Yaptığımız antrenmanlarla onu şampiyonada yaşayacağı zorluklara hazırladık. Şimdi de önümüzde Türkiye şampiyonası var. Orada da derecelerimizi yukarı çekmeye çalışacağız."

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