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Spor

Tekirdağlı Yansı Güven, su sporlarında milli takım hayalini gerçekleştirdi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Yansı Güven, kilo vermek için başladığı su sporlarında milli formayı giymenin gururunu yaşıyor.

Fırat Çakır  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Tekirdağlı Yansı Güven, su sporlarında milli takım hayalini gerçekleştirdi

Tekirdağ

Lisedeyken profesyonel şekilde yüzebilmeyi hayal eden Yansı, 14 yaşında bir spor kulübüne kayıt yaptırdı.

Yansı Güven, yüzmeyi öğrenmesi sonrası yarışmalara katılabilmek amacıyla serbest dalışa merak saldı. 7 yıl boyunca su sporlarında kendini geliştiren Yansı, bu yıl Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış CMAS World Cup yarışmasında sabit ağırlık (CWT) branşında 54 metre derinliğindeki dalışını başarıyla tamamlamasının ardından milli takıma seçildi.

Yansı, milli forma ile başarılara imza atmak istiyor.

"Hayalim gerçek oldu"

Yansı Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalindeki milli takım formasını giymeyi başardığını söyledi.

Her sporcunun milli takım hayalini kurduğunu belirten Yansı, "Kilo vermek amacıyla lisede başladığım yüzmede milli takıma seçilme gururunu yaşıyorum. Sonrasında su sporlarını sevdim. 2 sene boyunca havuz branşıyla ilgilendim. Daha sonra denize geçtim ve denizden ilerleme kararı aldım. Daha sonra hep milli takım hayali kurdum ve hayalime eriştim." diye konuştu.

Yansı Güven, su sporlarına geç başlamasından dolayı bu hayalinin gerçekleşmeyeceğini söyleyenlere rağmen başarısını daha da artırmak için çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Milli takım sporcusu olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu vurgulayan Yansı Güven, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi en şekilde temsil edeceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

Milli takım antrenörü Sertan Aydın da Yansı'nın antrenmanlarına düzenli gelen istikrarlı bir sporcu olduğunu belirtti.

Yansı'nın milli takımın yaş itibarıyla en genç sporcusu olduğuna dikkati çeken Aydın, gerçekleşecek uluslararası şampiyonalarda kendisinden dereceler beklediğini dile getirdi.

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