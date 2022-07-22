Dolar
17.76
Euro
18.03
Altın
1,724.07
ETH/USDT
1,632.90
BTC/USDT
23,481.00
BIST 100
2,535.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Tek yumurta ikizi bisikletçiler, Avrupa'da finiş çizgisini birlikte geçmek istiyor

Gaziantep'te yaklaşık 3 yıl önce bisiklet sporuna başlayan tek yumurta ikizleri, Avrupa'da yarışarak finiş çizgisini birlikte geçmeyi hedefliyor.

Adsız Günebakan   | 22.07.2022
Tek yumurta ikizi bisikletçiler, Avrupa'da finiş çizgisini birlikte geçmek istiyor Fotoğraf: Adsız Günebakan / AA

Gaziantep

18 yaşındaki Ali Göz ile ikizi Uğur Göz, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bünyesinde başladıkları spor yaşamlarında azimleriyle kısa sürede derece elde etmeye başladı.

Özellikle grup yarışlarında tek yumurta ikizi olmalarının avantajını kullanan kardeşler, yerel ve ulusal müsabakalarda yaklaşık 30 madalya kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı Antrenörü Uğur Gökdemir, AA muhabirine, ikizlerin 3 yıl önce kendilerine başvurduğunda yaşları büyük olduğu için başta sıcak bakmadıklarını ancak onların azim ve çabasını görünce takıma dahil ettiklerini anlattı.

Bisikletlerini ve malzemelerini temin ettikleri Göz kardeşlerin şu anda Türkiye'de isimlerinden bahsedilen sporcular olmayı başardığını dile getiren Gökdemir, "Camiamızda büyük yerlere geldiler, güzel başarılara imza attılar." dedi.

Gökdemir, sporcuların ikiz olmalarının avantajını kullandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yarış içinde birbirlerini okuyabiliyor, birbirlerinin ne yapacağını tahmin edebiliyorlar. Aynı anda aynı şeyleri düşünüp, aynı atakları yapabiliyorlar. Finişe yaklaştıklarında birbirlerini kollayıp, diğerinin kazanması için grup içinde strateji geliştirebiliyorlar. Böyle avantajlarımız oluyor. Diğer takımlar da bizim bu avantajımızı kıskanıyor. Tek yumurta ikizi oldukları için güçleri birbirine çok yakın. Bu nedenle her zaman aynı anda aynı yerde olabiliyorlar. Yarışta biri geri kalmıyor. Sürekli beraber hareket edip yarışı aynı anda bitirme ihtimalleri çok yüksek. Birçok yarışta olduğu gibi biri birinci olurken, diğeri ikinci veya üçüncü oluyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj."

Ali Göz: "İki beden tek kafa olabiliyoruz"

Sporcu kardeşlerden Ali Göz, ikiziyle aynı yarışlarda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Rakiplerimiz sürekli ikizimle yan yana görünce çok şanslı olduğumuzu ve bizi kıskandıklarını söylüyor. İki beden tek kafa olabiliyoruz. Bir şeyi ikimiz aynı anda düşünebiliyoruz. Bir şey yapacağımız zaman birbirimize bakıp anlayabiliyoruz. Türkiye'de olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda da ikizimle beraber el ele finiş çizgisinden geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Umut Göz ise yarışlarda kardeşinden güç aldığını, rakiplerine karşı ikiziyle çok iyi mücadele verdiklerini kaydetti.

Göz, "Aynı şeyleri hissediyoruz yarışlarda. Bazen gücüm bittiğinde eliyle tutup çekiyor. En son Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'nda Ali'nin gücü bitti, ona yardım ettim. Dördüncü ve beşinci olarak yarışı bitirdik. Rakiplerimiz bizi kıskandığını söylüyor, çünkü beraber antrenmana çıkıyoruz. Onlar bazen antrenmana çıkacak kişi bulamıyor. En önemli hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda kardeşimle final çizgini el ele geçmek."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
BİK Genel Müdürü Erkılınç: BİK, özgür haberciliğin garantörü olmayı sürdürecek
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için gelen gurbetçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanarak tatil yapan öğrencinin ilk durağı Edirne oldu
Ankara'da yol verme tartışmasında bir kişi silahla öldürüldü

Benzer haberler

Tek yumurta ikizi bisikletçiler, Avrupa'da finiş çizgisini birlikte geçmek istiyor

Tek yumurta ikizi bisikletçiler, Avrupa'da finiş çizgisini birlikte geçmek istiyor

ALG Spor UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsiyor

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oldu

Türkiye'nin 100 yıllık ikiz ve üçüz doğum rakamlarına göre Şanlıurfa ilk sırada

Türkiye'nin 100 yıllık ikiz ve üçüz doğum rakamlarına göre Şanlıurfa ilk sırada

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu
Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram yoğunluğu

Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram yoğunluğu