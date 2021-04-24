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Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Mertens, finale yükseldi

Emre Doğan   | 24.04.2021
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Mertens, finale yükseldi

Istanbul

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Rus Veronika Kudermetova'yı 2-0 mağlup eden Belçikalı Elise Mertens, finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235 bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının yarı final maçında dünya 17 numarası Mertens ile klasmanda 29. basamakta yer alan Kudermetova karşı karşıya geldi.

Turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Mertens, bir saat 40 dakika süren müsabakadan 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Elise Mertens, yarın oynanacak finalde Sorana Cirstea (Romanya)-Marta Kostyuk (Ukrayna) maçının galibiyle karşılaşacak.

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