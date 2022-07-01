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Spor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 661'inci randevu başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik boy pehlivanların güreşleriyle başladı. Organizasyonda 3 gün boyunca 2 bin 475 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek.

Salih Baran   | 01.07.2022
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 661'inci randevu başladı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Edirne

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

Sarayiçi'ndeki organizasyonun ilk gününde mücadeleler saat 18.00'deki resmi açılış törenine kadar sürecek.

Bu yıl minik 1 boyda 141, Minik-2 boyda 169, Teşvik-1 boyda 186, Teşvik-2 boyda 180, Tozkoparan boyda 192, Ayak boyda 218, Deste Küçük boyda 251, Deste Orta boyda 198, Deste Büyük boyda 100, Küçük Orta Küçük boyda 428, Küçük Orta Büyük boyda 125, Büyük Orta boyda 135, Başaltı boyunda 98, Baş boyunda ise 54 başpehlivan mücadele edecek.

Başpehlivanlardan Feyzullah Aktürk güreş milli takımında olması nedeniyle kayıt yaptıramadı.

Organizasyon, 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

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