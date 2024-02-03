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Spor

Sürat pateninde Türkiye'ye ilki yaşatan Muhammed Bozdağ, yeni başarılar hedefliyor

2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği ikincilikle Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyayı kazandıran milli sürat patenci Muhammed Bozdağ, yeni başarılara uzanmak için çalışmalarına başladı.

Yunus Hocaoğlu  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Sürat pateninde Türkiye'ye ilki yaşatan Muhammed Bozdağ, yeni başarılar hedefliyor Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA

Erzurum

Küçük yaşlarda başladığı sürat pateninde kendini geliştiren milli sporcu, Polonya ve Macaristan'daki Kısa Kulvar Sürat Pateni Challenge Serisi 1 ve 2 yarışlarında ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Muhammed Bozdağ, geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda ulaştığı başarıyla 19 Ocak-1 Şubat 2024'te Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde düzenlenen 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli sporcu, kendisi için ilk olan bu organizasyonda 1000 metrede 1.26.349'luk derecesiyle Çinli Zhang Xinzhe'nin (1.26.257) arkasında 2. sırayı aldı ve gümüş madalyaya uzandı.

Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyayı getirme başarısı gösteren Muhammed Bozdağ, yeni başarılar elde etmek için Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda yeniden buz pistine çıktı.

Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatlarda madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Olimpiyatlardan çok güzel duygularla döndüğünü aktaran milli sporcu, "1000 metrede gümüş madalya kazanarak, Türkiye'ye ilki yaşattım ve büyük bir tarih yazdım. Orada binlerce insanın içinde Türk bayrağını dalgalandırdım. Çok onur ve gurur verici bir durum. Bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

"Antrenörümün taktiklerini uyguladım ve ikinci oldum"

Muhammed Bozdağ, olimpiyatlardan önce başka organizasyonlara katılarak tecrübe edindiğini dile getirerek, "Olimpiyatlardan önce Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve büyüklerle yarıştık. Bu bize büyük bir tecrübe kazandırdı. Sonra olimpiyatlara katıldık. Avrupa'da yarıştığımız için tecrübemiz vardı ve orada çok rahattık. Yarışlardan önce antrenörüm bana taktikleri söylüyordu. 1500 metre yarıştıktan sonra yurda gittik. Yarışları tekrar izledik ve sporcuların nerede hızlandığı, nerede hata yaptığını, nerede geçiş yaptığını izledim. Antrenörüm de aynı şekilde izledi. Her seriye bakarak bana taktik veriyordu. Ben de o taktikleri uyguladım ve ikinci oldum." diye konuştu.

Müsabaka sonrasında telefonda babası ile geçen diyalog hakkında da konuşan milli sporcu, "Madalya aldığımda ilk babamı aradım ve ağlıyordu. Çok mutluydu, geçen sene EYOF'ta ikinci olduğumda da aramıştım ama penaltı olduğunu bilmiyordum. Sonra üzüldü ve telefonu kapattı. Aynı dönemde bu sefer olimpiyatta ikinci oldum. Aradığımda yine ağlıyordu ama bu sefer penaltı olmadı. Babam, annem, kardeşlerim, akrabalarım, hepsi beni çok destekledi ve mutlu oldu. Onlar da benimle gurur duydu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye döndükten sonra kendisine gösterilen ilgiden çok memnun kaldığını anlatan Muhammed Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dönüşte uçakta pilotlar ismimi anons etti. Tebrik mesajıyla tatlı getirdiler. Orada çok mutlu oldum. Sonra İzmir'de herkes beni güzel karşıladı. 3 gün sonra Erzurum'da geldik, davul zurna ile çok güzel şekilde karşılandım. Bundan sonraki süreçte 2026 büyükler olimpiyatları var. Bu iki sene içinde yurt içi ve dışındaki kamplarda çok çalışacağım. Her sene üstüne koyarak, daha çok emek sarf edip, 2026'daki olimpiyatlarda ülkeme gümüş değil de altın madalya kazandırmak istiyorum."

Başantrenör Sultangaliyev: "Çok büyük bir başarı"

Sürat Pateni Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev de 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda büyük bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, "Bu bizim için çok büyük bir başarı, tarih yazdık diyebiliriz. 10 senelik bir emek var. Bu çocuklar sabah akşam antrenman yapıyor. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, federasyonumuza ve olimpiyat komitesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz bu zirveye gelmek için çok emek harcadık. Her başarı sonrası daha büyük hedef ortaya koyuyoruz. Şimdi 2026 Kış Olimpiyatları'na hedef koyduk. Bunun üzerinde çalışma yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakalarda uyguladıkları taktiğin işe yaradığını anlatan Sultangaliyev, "Güney Kore, Çin ve Japonya'nın elit sporcuları var. Bunlar, organizasyon kendi ülkelerinde yapıldığı zaman heyecanlı oluyor. Biz de Muhammed ile birkaç taktik uyguladık. Yarış esnasında hızlı giderken hızlı karar vermesi, kulağının antrenöründe olması lazım. Muhammed de bu taktikleri dinledi ve biz bunu birlikte kazandık diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Sultangaliyev, olimpiyatlardaki heyecanın tarifsiz olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olimpiyatlar diğer müsabakalara göre daha büyük olduğu için daha çok heyecan yaşıyoruz. İlk madalyayı aldığımız zaman çok sevindik. Röportajlarda anlatamıyoruz o duyguyu, yaşamak lazım. Muhammed yanıma geldiğinde bayrağı verdik ve binlerce insanın önünde Türk bayrağını salladı. Bu çok büyük bir gurur. İnşallah ileride de bu gururu yaşayacağız. Çünkü altyapımız iyi. Onlar da birkaç sene sonra bu başarıyı elde edecek."

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