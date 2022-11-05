Süleymaniye'de iki yıl önce açılan binicilik kulübü bu spora ilgiyi artırdı
Irak'ın Süleymaniye kentinde iki yıl önce açılan ve çoğu kişinin hobi olarak binicilik eğitimi aldığı kulüpte 200'den fazla öğrenci yetiştirildi.
Süleymaniye
Binicilik kulübü bu sporun halk arasında popülerlik kazanmasına yol açarken, başlangıçta hobi olarak at biniciliğine başlayanlar şimdi eğitmen olarak görev yapıyor.
Kulüpte binicilik eğitiminin yanı sıra atlarına güvenli bir barınak isteyenler için at evi de yer alıyor. Çok sayıda kişiye eğitim verilen kulübe, açık hava gezisi yapmak ve fotoğraf çekmek için de ziyaretçiler geliyor.
İki yılda 200'den fazla kişiye eğitim verildi
Antrenör Roja Muhammed Salih, projelerinin iki sene önce başladığını ve yetenekli eğitmenlere sahip oldukları için çok başarılı olduklarını söyledi.
Biniciliğe ilgi duyan 18 yaş altı çok sayıda öğrencisi olduğunu belirten Salih, "200'den fazla öğrenci burada iyi eğitim aldı ve onlara her zaman yardımcı olan eğitmenlerin gözetiminde iyi birer binici olduklarını söyleyebiliriz." dedi.
Salih, proje sahibinin yurt dışından farklı atlar getirdiğini ve birçok atın maliyetinin de yüksek olduğunu vurguladı.
Kulüpte Arap, İngiliz, Kürt ve Türk atları bulunduğunu aktaran Salih, "At sahibi olmak isteyen ve atlarını koyacak yeri olmayanlar için de özel at evimiz var. Burada onların işlerini kolaylaştırdık ve veteriner kontrolünde tutuyoruz." diye konuştu.
En genç binicilik öğrencisi 6 yaşında
Salih, kulübün en genç binicisi olan 6 yaşındaki kızının da öğrenciler arasında yer aldığını belirterek, "Kızım Zeina iki yıldır burada eğitim alıyor. O hem okuyor hem binicilik yapıyor ve bu konuda çok başarılı oldu." ifadelerini kullandı.
Kulübün antrenörlerinden Rebin Ömer de burada öğrenci olarak eğitime başladığını, kendisini geliştirerek antrenör seviyesine ulaştığını dile getirdi.
Ömer, binicilik kurslarının yanı sıra açık hava gezisi hizmeti de verdiklerini söyleyerek, Süleymaniye ve dışından çok sayıda kişinin fotoğraf çekmek ve atları görmek için de mekanı ziyaret ettiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.