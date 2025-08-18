Dolar
40.89
Euro
47.79
Altın
3,349.67
ETH/USDT
4,302.60
BTC/USDT
115,326.00
BIST 100
10,877.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Kazak gençler, ata binme tutkusunu uçsuz bucaksız bozkırlarda yaşıyor

Kazak gençleri, boş zamanlarında en çok uçsuz bucaksız bozkırda at koşturmayı seviyor.

Meiramgul Kussainova  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Kazak gençler, ata binme tutkusunu uçsuz bucaksız bozkırlarda yaşıyor Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Astana

Dünyada atların ilk kez evcilleştirildiği toprak olarak bilinen Kazakistan'da atçılık geleneği hala önem taşıyor. Kazaklar için adeta yaşamın bir parçası olan bu gelenek nesilden nesle aktarılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2024'teki son istatistiklere göre, ülkede atın 14 çeşit ırkı bulunurken toplam at popülasyonu ise 4 milyonu aşmış durumda. Böylece Kazakistan, at sayısı bakımından ABD, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerle liderliği paylaşıyor.

Öte yandan eskiden ata binmeyi çok küçük yaşta öğrenen Kazaklar, bu geleneği bugün de yaşatmaya çalışıyor.

Kırsal bölgelerde erken yaşta ata binme geleneği kısmen sürdürülürken şehirlerde ise bu durum at çiftliklerinde düzenlenen eğitimlerle mümkün oluyor.

Başkent Astana'dan 15 kilometre uzaklıkta bulunan "Qulatay At Çiftliği", haftanın her günü ata binmek için şehirden gelen gençlerle doluyor.

Çiftlikte hem seyis hem binicilik eğitmeni olarak çalışan Abay Amanjol, AA muhabirine, çiftlikte 300'e yakın at bulunduğunu, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını söyledi.

Amanjol, buranın şehirdeki binicilik kurslarından farkının ise ata binmenin sınırlı alanda değil uçsuz bucaksız bozkırda hiçbir engelin olmadığı bir ortamda öğretilmesi olduğunu anlatarak "At koşturmak büyük bir adrenalin kaynağı olduğu için daha çok gençler geliyor." diye konuştu.

Ata binme geleneğinin Kazakların genlerindeki bir yetenek olduğunu dile getiren Amanjol, "Hayatında hiç ata binmemiş insanların burada ilk günden ata binip koşturduklarını gördüm. Zamanında sadece dedelerimiz değil ninelerimiz de ata binmede ustalaştılar. Bozkırda özgürce at koşturmanın verdiği ruh ve hissi anlatmak mümkün değil." dedi.

Çiftliğe at binmeye gelen Anel Azamatkızı, ata binmeyi sıfırdan öğrendiğini söyleyerek "Astana'da yaşıyorum ve boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Önünde hiç engel olmadan at koşturmak muhteşem bir duygu." ifadelerini kullandı.

Baurcan Alimhanov da genelde arkadaşlarıyla hafta sonunu ata binerek geçirdiklerini anlatarak "Özellikle at üstünde bozkırda gün batımını izlemekten ayrı bir keyif alıyorum." diye konuştu.

Kazakistan'da son dönemde gençlerin en çok rağbet gösterdiği aktivite olan ata binmenin kişi başı ücreti ise bir saatliğine 5 bin ile 15 bin tenge (yaklaşık 380-1100 lira) arasında değişiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yer bilimcilerden Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "tahribat" değerlendirmesi
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı
Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki devir-teslim törenine katıldı
Son aylardaki yüksek sıcaklıklar tarım ve çevreyi olumsuz etkiliyor
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Kazak gençler, ata binme tutkusunu uçsuz bucaksız bozkırlarda yaşıyor

Kazak gençler, ata binme tutkusunu uçsuz bucaksız bozkırlarda yaşıyor

TÜRKSOY, Kazakistan'ın Aktau şehrinde Ürker Uluslararası Kısa Film Festivali düzenledi

BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Kazakistan’da kurulan BM Orta Asya ve Afganistan Merkezi’ne ziyaret

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet