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Spor

Sporda 'para branşlar' ana branş federasyonlara bağlanıyor

Uluslararası Paralimpik Komitesinin kararı doğrultusunda görme engelliler judo ve para okçuluk branşı, ana branş federasyonlara bağlandı.

Hüseyin Doğru   | 18.11.2022
Sporda 'para branşlar' ana branş federasyonlara bağlanıyor

Ankara

Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) aldığı kararla para branşların, ana branş federasyonlara bağlanmasına ilişkin süreç başladı.

Paralimpik Komitenin kararlarının bağlayıcı olduğu para branşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Türkiye'de para okçuluğun Türkiye Okçuluk Federasyonuna, para judonun ise Türkiye Judo Federasyonuna bağlanması yönünde ilgili üst yazı federasyonlara gönderildi. Süreç içinde para masa tenisi, para yüzme ve para halter branşlarının da ana branş federasyonlara bağlanması bekleniyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst çatı organizasyon IPC kararlarına bağlı olduklarını söyledi. IPC'de alınan kararların bütün ülkeler ve federasyonlar için bağlayıcı olduğunu anlatan Ergezen, şöyle konuştu:

"IPC'nin almış olduğu kararlar doğrultusunda bakanlığımız, yazıyla para okçuluk branşımızın, Türkiye Okçuluk Federasyonuna devredildiğini bildirdi. Ön bilgi, duyum olarak ise para okçuluk, masa tenisi, yüzme branşlarımızın ana branş federasyonlara bağlanmasıyla ilgili bir karar var. Bu konuda bize ulaşan para okçuluğun Okçuluk Federasyonuna bağlanması yönünde. Bunun nasıl olacağı ve nasıl ilerleyeceğiyle ilgili de federasyon olarak bakanlık yetkilileri başkanlığında komisyon kuracağız. Bizdeki tüm envanterin, bilgilerin, lisanslamanın, arkadaşların özlük dosyalarının ve varsa elimizdeki malzemenin ana branş federasyona devriyle ilgili bir çalışma yapacağız. Bu konuda biz federasyon olarak her türlü uyum ve kolaylığı sağlayacağız. Bizim için en büyük madalya kaynağımız, okçuluk, masa tenisi ve yüzme. Bakanlık ve IPC'nin kararı gereği biz de buna uyum sağlayacağız."

Sporcularla ilgilenmeye ve yakın olmaya devam edeceklerini vurgulayan Ergezen, bazı para branşlarda ilgili federasyonla ortak çalıştıklarını söyledi.

Branşların federasyonlara bağlanmasının motivasyona olumlu katkı sağlayabileceğini belirten Muaz Ergezen, "Daha büyük kitlelerle, seyircilerle, daha büyük salonlarla, daha fazla katılımcıyla yarışlar yapılacaktır. Malzeme tedarik etme ve maliyetler yönünden de avantajları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Okçulukta erişilebilirlik için adımlar önceden atıldı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, federasyonlar arası koordinasyonu sağlayarak geçiş sürecini tamamlayacaklarını belirtti.

Para okçuların TBESF çatısı altında olmasına karşın, hiçbir zaman ayrı görmediklerini ifade eden Topaloğlu, şunları söyledi:

"Federasyon, antrenör ve organizasyon yönünden hiçbir zaman ayrı düşünmedik. Entegrasyon ve organizasyon açısından ayrı planlamamız yoktu. Mevzuat çalışmalarımıza başladık. Tamamladığımızda kamuoyu bilgilendirmelerimizi yapacağız. Federasyonumuz her yönüyle erişilebilirlik noktasında daha önce önemli adımlar attı. Bundan sonra para okçularımızla daha büyük başarılar için birlikte yol yürüyeceğiz."

Sezer Huysuz: "Para judomuzun başarısı için çalışacağız"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, bu geçiş sürecinin para sporculara olumlu katkı vereceğini söyledi.

Bugüne kadar koordineli çalıştıklarını anlatan Huysuz, şunları kaydetti:

"Para judocularımızın daha başarılı ve milli takıma entegre olmaları için çalışacağız. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile malzeme temini, antrenör eğitimi gibi konularda ortak çalışıyorduk. Bundan sonra tek elden daha koordineli faaliyetler düzenleyeceğiz. Bugüne kadar yaptıkları iş birliği için Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun başkan ve ilgililerine teşekkür ederim. Para judomuzun başarısı için çalışacağız."

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