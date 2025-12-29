Sporda Haftanın Özeti
Spor dünyasında bir hafta böyle geçti. Trendyol'un katkılarıyla...
Ankara
🏀 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı 72-71 yenerken, Anadolu Efes ise ASVEL'e 103-99 mağlup oldu.— AA SPOR (@aa_spor) December 29, 2025
🏆 Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, ilk devreyi 39 puanla birinci sırada tamamladı.
👋 Beşiktaş, deneyimli futbolcuları Mert Günok ve Necip Uysal ile… pic.twitter.com/619Y5hZLFf