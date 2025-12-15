Sporda Haftanın Özeti
Spor dünyasında bir hafta böyle geçti. Trendyol'un katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🆚 Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.— AA SPOR (@aa_spor) December 15, 2025
🏀 Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 92-86 yendi.
🇹🇷 A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile… pic.twitter.com/FYiqz4ebLP