Sporda Haftanın Özeti
Spor dünyasında bir hafta böyle geçti. Trendyol'un katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🏆 Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin bir puan önünde liderliğini sürdürdü.— AA SPOR (@aa_spor) December 2, 2025
🇹🇷 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i 93-71, İsviçre'yi ise… pic.twitter.com/XYVw0EsJFs