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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig’in 27. Haftasında oynayacakları İstanbulspor maçına ilişkin TFF Riva Tesisleri'nde yapacakları antrenman öncesi açıklamalarda bulunuyor.
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Spor

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na uyum süreci için 6 ay ek süre

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na uyum sürecinin tamamlanması için 6 ay ek süre verildiğini duyurdu.

Fatih Çakmak  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na uyum süreci için 6 ay ek süre

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun esasları ve kapsamı hatırlatıldı.

Kanun ile spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasların düzenlendiği belirtilerek, "bu kapsamda spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarılarak spor kulübü olarak yeniden yapılandırılmıştır" denildi.

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte kanuna uyum sürecinin tamamlanması için spor kulüpleri ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketlere kanunun yürürlüğe girdiği 26 Nisan 2022 tarihinden itibaren bir yıl süre verildiği ve bu süre içerisinde en geç 26 Nisan 2023 tarihine kadar uygunluğunu sağlayamayanlar için 6 ay ek süre verildiği duyuruldu.

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