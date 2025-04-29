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AA Strateji ve Yönetim Geliştirme Müdürü Aköz, Vizyon Kampı'nda öğrencilerle bir araya geldi

Anadolu Ajansı (AA) Strateji ve Yönetim Geliştirme Müdürü Mücahit Aköz, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Vizyon Kampı 9. Dönem etkinliğinde, farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle buluştu.

Ayşe Boztepe  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
AA Strateji ve Yönetim Geliştirme Müdürü Aköz, Vizyon Kampı'nda öğrencilerle bir araya geldi

Ankara

Aköz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Gölbaşı Gençlik Tesisi'nde düzenlenen vizyon kampında, "Hafıza Teknikleri ve Zihin Haritalandırma" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

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İnsan beynindeki nöronların ölmesi durumunun geri döndürülemez olduğunu belirten Aköz, artıp azalanın sinapslar olduğunu, bunun da öğrenerek, keşfedilerek artabileceğini söyledi.

Yetişkin olduktan sonra keşfedileceklerin sayısı azaldığında, öğrenilmiş bilgiler içerisinde farklı bağlantılar kurarak sinapsların artırılabildiğini anlatan Aköz, "Farklı ihtimalleri düşünmek, 'Ya şöyle olsaydı ne olurdu?' demek zihni gerçek anlamda geniş bakış açısında tutan unsurlardır." dedi.

Öğrencilere hayalgücü ve farklı bakış açıları geliştirmeye yönelik örnekler veren Aköz, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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