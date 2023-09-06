Dolar
26.82
Euro
28.82
Altın
1,925.66
ETH/USDT
1,633.70
BTC/USDT
25,754.00
BIST 100
8,237.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orta Vadeli Program’ı Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Spor

Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı ile Sırp medyasından "Filenin Sultanları"na övgü

Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları ile Sırp medyası, Avrupa şampiyonu "Filenin Sultanları" için övgü dolu ifadeler kullandı.

Ahmet Nurduhan  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı ile Sırp medyasından "Filenin Sultanları"na övgü

Belgrad

2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'ye kaybeden Sırbistan Milli Takımı'nın oyuncuları, ülke basınına açıklamalarda bulunup, ay-yıldızlı ekibin performansını değerlendirdi.

Türkiye'de 7 yıl voleybol oynadığının altını çizen takım kaptanı Maja Ognjenovic, "Sistemlerini, spora ve voleybola yaptıkları yatırımları çok iyi biliyorum. Gerçekten kusursuz çalışan, eşi benzeri olmayan bir sistemleri var. En iyi kulüplerin neredeyse tamamının kendi voleybol okulları var." ifadelerini kullandı.

"Avrupa şampiyonu unvanına layık bir rakibe kaybettiğimizi birkaç kez söyledim." diyen Ognjenovic, "Gerçekten üst düzey isimlerden oluşan ciddi bir ekip. Ortaya yeni çıkan bir takıma değil, 2011'den bu yana düzenli olarak ve büyük müsabakalarda mücadele ettiğimiz bir ekibe yenildik. Bu yenilgi ne kadar acı verirse versin sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl oynanan Dünya Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan Sırbistan'da en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Tijana Boskovic, maçın sonucunun kendilerine büyük hayal kırıklığı yaşattığını dile getirerek, "Bu altını çok istiyorduk. Sanırım bunu sahada da gösterdik. Gerçekten son ana kadar mücadele ettik. Rakibimizi tebrik etmeliyim. Harikaydılar." açıklamasını yaptı.

Sırp basını: "Bu sezonun neden onların sezonu olduğunu gösterdiler"

Sırp medyası, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan Avrupa Şampiyonası finaliyle ilgili haberlere yayımladı.

Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS), maç sonunda verdiği haberinde, "Brüksel, olağanüstü bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Türkiye, seyircilerin de büyük desteğiyle maçı tersine çevirerek kazanmayı başardı." yorumunda bulundu.

Blic gazetesi ise haberinde, "Sırbistan ve Türkiye, Brüksel'de tıklım tıklım dolu bir salonda muhteşem bir maç oynadı. Kızlarımız cesur bir rakibe karşı mücadele etti. Dünya şampiyonu, setlerde iki kez avantaj elde etti ancak Türk kadınları bu sezonun neden onların sezonu olduğunu gösterdi." ifadelerine yer verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 Eylül'de oynanan 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine taziye mesajı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'daki selde yaralanan 31 kişiden 8'inin tedavisi sürüyor
Bakan Fidan: YPG terörünün meşru bir güçmüş gibi gösterilmesi son bulmalı
Sele karşı dere ağızlarında dip taraması yapılıyor

Benzer haberler

Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı ile Sırp medyasından "Filenin Sultanları"na övgü

Sırbistan Kadın Voleybol Milli Takımı ile Sırp medyasından "Filenin Sultanları"na övgü

GÖRÜŞ- Türkiye'de kadın voleybolu nasıl gelişti?

Emine Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu

"Filenin Sultanları" tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu
"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Filenin Sultanları Yunanistan'ı yenerek 4'te 4 yaptı

Filenin Sultanları Yunanistan'ı yenerek 4'te 4 yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet