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Spor

Sinan Gümüş, Galatasaraylı taraftarlardan bir kez daha özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir kez daha özür diledi.

Ercan Doğan   | 16.04.2019
Sinan Gümüş, Galatasaraylı taraftarlardan bir kez daha özür diledi

İstanbul

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir kez daha özür diledi.

Instagram hesabında Galatasaray taraftar grubu ultrArslan'ın kendisine yönelik tepkilerini de paylaşan Sinan Gümüş, "Pazar gecesi bu konuyla ilgili özür dilemiştim. O günden bu yana kulübümün ve hocamın bir şey yapmasına gerek kalmadan, üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz. Bu açıklamayı da anlıyorum. Bu vesileyle kırdığım ve üzdüğüm herkesten tekrar özür dilerim." ifadelerine yer verdi.

Sinan Gümüş, takımın derbi maç için tesislerden ayrılışı sırasında uğurlamayı çeken Diagne'nin videosunda, taraftarlara "Suriyeli" benzetmesi yapmıştı.


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