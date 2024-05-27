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Spor

Serebral palsili Türkiye şampiyonu öğretmen Şanlıurfa'da yeni boccia sporcuları yetiştiriyor

Boccia branşında iki Türkiye şampiyonluğu bulunan serebral palsili (SP) öğretmen Yavuz Öndem, gönüllü olarak açtığı kursta kendisi gibi engellileri spora kazandırıyor.

Müslüm Etgü  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Serebral palsili Türkiye şampiyonu öğretmen Şanlıurfa'da yeni boccia sporcuları yetiştiriyor Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

İzmirli 32 yaşındaki Yavuz Öndem, azmi ve gayretiyle engelini aşarak 2010'da liseyi başarıyla bitirip aynı yıl Ege Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği bölümünü kazandı.

Üniversite 2. sınıfta girdiği sınavda da başarılı olarak memuriyete başlayan Öndem, bir süre eğitim ve memurluğu birlikte yürüttü. 2018'de memuriyete atanan Yavuz, bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmaya başladı.

Öğretmenlik yaparken boccia sporuyla tanışan Öndem, çalışmalarının ardından Yalova ve Kocaeli'de düzenlenen şampiyonalarda kendi kategorisinde iki Türkiye şampiyonluğu kazanadı.

Öndem, geçen yıl tayin olduğu Şanlıurfa'da kendisi gibi engellilere boş zamanlarında gönüllü olarak boccia eğitimi vermeye başladı.

"Amacım örnek olmak"

Yavuz Öndem, AA muhabirine, sporu çok sevdiği için boccia oynamaya başladığını ve bu alanda başarılı olduğunu söyledi.

Üniversiteyi bitirince kendisi gibi olan engelli öğrencilere örnek olmak ve onları teşvik etmek amacıyla öğretmenlik yapmaya başladığını aktaran Öndem, şöyle konuştu:

"İzmir'deki serüvenimin ardından farklı bir kültür tanımak, farklı yerleri keşfetmek için tamamen kendi isteğimle Şanlıurfa'ya tayinimi istedim. Yaklaşık 1 yıldır buradayım ve çok memnunum. Yaptığım araştırmalarda kentte boccia sporuyla ilgili bir faaliyet bulunmadığını öğrendim. Neler yapabilirim, bu sporu nasıl insanlara öğretebilirim diye çok düşündüm. Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım ile tanıştım ve ona bu düşüncemi anlattım. Serdar başkanın girişimleri ve destekleriyle 4 ay önce takımımızı kurarak çalışmalara başladık. Hem sporcu hem de antrenör olarak gayret gösteriyorum. Benim gibi engelli arkadaşlarımla bu sporda başarılı olmak istiyoruz. İlk önce Türkiye'de, sonrasında da Avrupa'da başarılı olma hedefimiz var. Bunu başarabilmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Amacım benim gibi engelli arkadaşlarıma örnek olmak, onların görünmeyen yeteneklerini ortaya çıkartmak. Birkaç engelli kişiye dokunabilirsem, benim için en büyük mutluluk kaynağı olur. Oldukça yoğun geçiyor ama ben mutluyum."

Akdaş: Çok daha iyi olacağız

Sporculardan Ümmügülsüm Aktaş, Yavuz Öndem'in teklifiyle boccia çalışmalarına başladığını ve kısa zamanda önemli mesafe aldığını söyledi.

Türkiye Şampiyonası'na hazırlandıklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını ifade eden Aktaş, "Yavuz Hoca ile arkadaş gibiyiz. Antrenmanlarımız çok güzel ve neşe içinde geçiyor. Tüm sporcularla hoca arasında güzel bir dostluk var. Böyle ilerleyerek gelişiyoruz. İnşallah çok daha iyi olacağız. Yavuz Hoca ile daha çok gelişmek ve ileriye gitmek istiyoruz. Umarım bunlar gerçek olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan Ali Tarımak da basketbolu çok sevdiğini ancak bocciaya yöneldiğini ifade etti.

Yavuz Öndem'in önderliğinde 2 ay önce çalışmalara başladığını anlatan Tarımak, "Yavuz Hoca'nın daha önce 2 defa şampiyon olması bize iyi bir örnek. Engelli bir bireyin, SP hastası bir bireyin Türkiye şampiyonluğu açıkçası bizi gururlandırıyor. Yavuz Hoca bize bir antrenörden ziyade arkadaş, dost, abi oldu. Çalışmalarımız güzel gidiyor ve her zaman bizlere yardımcı oluyor. Amacımız önce Türkiye şampiyonluğu, sonra Avrupa şampiyonu olmak. Bize bu imkanları sağlayan tüm ilgililere de teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.


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