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Ekonomi

Türkiye'de yabancıların konut alırken tercih ettiği şehirler değişti

Türkiye'de yabancıların bu yılın ocak-nisan döneminde İstanbul, Antalya ve Mersin'de aldığı konutlar yıllık bazda azalırken, Ankara, İzmir ve Sakarya'da ise artış gösterdi.

Seda Tolmaç  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Türkiye'de yabancıların konut alırken tercih ettiği şehirler değişti

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke genelinde ocak-nisan döneminde 454 bin 145 konut satıldı. Satılan konut sayısı, geçen yılın aynı döneminde 355 bin 173 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 27,9 yükseldi.

Yabancılara bu dönemde satılan konut sayısında ise azalış görüldü. Özellikle İstanbul, Antalya ve Mersin'de yabancılara yönelik konut satışları yıllık bazda azalırken Ankara, İzmir ve Sakarya'da arttı. Böylece, Türkiye'de yabancıların konut alımında tercih ettiği şehirlerde değişiklik yaşandı.

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Yabancıların İstanbul'da aldığı konut sayısı yıllık bazda geriledi

Bu kapsamda yabancılara Ocak-Nisan 2024'te 6 bin 957 konut satılırken, söz konusu sayı, bu yılın aynı döneminde 6 bin 18 oldu. Böylece, yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 13,5 azaldı.

Yabancılar, geçen yılın ilk 4 ayında İstanbul'da 2 bin 460 konut alırken, bu yıl 2 bin 314 konutun sahibi oldu. Buna göre, İstanbul'da yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 5,9 azaldı.

Antalya'da yabancılara geçen yılın ocak-nisan döneminde 2 bin 478 konut satılırken, bu sayı ilk 4 ayda yüzde 20,7 azalışla 1965'e geriledi.

Mersin'de Ocak-Nisan 2024'te yabancılara 662 konut satıldı. Mersin'de yabancılara satılan konut sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 29,8 azalışla 465 oldu.

Ankara'da yabancılara konut satışı arttı

Ankara'da ise yabancılara satılan konut sayısı geçen yılın ilk 4 ayında 170 iken, bu yılın aynı döneminde 192'ye çıktı. Böylece, başkentte yabancılara satılan konut sayısı yıllık bazda yüzde 12,9 artış gösterdi.

Yabancılar, İzmir'de geçen yılın ocak-nisan döneminde 106 konut alırken, bu sayı ilk 4 ayda yüzde 16 artışla 123'e ulaştı.

Sakarya'da da 4 ayda yabancılara 99 konut satıldı. Kentte Ocak-Nisan 2024'te yabancılar tarafından 82 konut alınmıştı. Bu kapsamda Sakarya'da yabancılara yönelik konut satışı yıllık bazda yüzde 20,7 yükseldi.

Ocak-Nisan 2024 ile Ocak-Nisan 2025 dönemlerinde iller bazında yabancılara yapılan konut satışları şöyle:

İller        Ocak-Nisan 2025        Ocak-Nisan 2024        Değişim (%)
İstanbul2 3142 460-5,9
Antalya1 9652 478-20,7
Mersin465662-29,8
Ankara19217012,9
İzmir12310616,0
Bursa121163-25,8
Muğla1081080,0
Aydın79103-23,3
Trabzon8288-6,8
Sakarya998220,7
Toplam6 0186 957-13,5
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