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Spor

Samsunspor bu sezon ilk kez 3 hafta üst üste mağlubiyet yaşadı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, üç hafta üst üste aldığı mağlubiyetlerle düşüşe geçti.

İlyas Gün  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Samsunspor bu sezon ilk kez 3 hafta üst üste mağlubiyet yaşadı

Samsun

Süper Lig’in ilk yarısındaki başarılı performansını ikinci devreye taşıyamayan Reeder Samsunspor’daki bu düşüş, Galatasaray karşısında da sürdü.

Ligin ilk yarısında sadece dört mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, ikinci yarının geride kalan 12 maçlık bölümünde beş kez mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, son üç haftada galibiyet yüzü görmedi.

Kasımpaşa'ya evinde 2-0 mağlup olan Samsunspor, deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, son olarak ise sahasında Galatasaray'a 2-0 yenilerek bu sezon üst üste ilk kez üçüncü kez oldu.

Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Karadeniz temsilcisi, 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla, maç fazlasıyla 48 puanlı Beşiktaş'ın hemen önünde üçüncü sırada yer alıyor.

Samsunspor'un tek forveti Marius Mouandilmadji 8 haftadır suskun

FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağı nedeniyle 1,5 yıldır transfer yapamayan Samsunspor, sezona forvet oyuncuları Ercan Kara ve Marius Mouandilmadji ile başladı.

Ercan Kara'nın devre arasında Rapid Wien’e kiralanmasının ardından takımın tek forveti kalan Marius Mouandilmadji, ligde 8 gol kaydetti. Ancak Çadlı golcü, son golünü ligin 23. haftasında Atakaş Hatayspor’a karşı atmıştı.

Sekiz haftadır gol atamayan Mouandilmadji’nin performansındaki düşüş, takımın hücum gücünü de olumsuz etkiledi.

Sakatlıklar kadro kurmakta zorluk yaşattı

Kısıtlı kadrosu bulunan Samsunspor'da ilk 11'in vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Lubomir Satka, sakatlığı nedeniyle 4 maçta yer almadı. Marc Bola, Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel de yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle 2 haftadır forma giyemiyor. Teknik Direktör Thomas Reis, dar kadro içinde ilk 11'i kurmakta zorluk yaşarken, bu sezon Flavien Tait ilk kez Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.


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