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Spor

Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası devam ediyor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

İlyas Gün  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası devam ediyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 58 ilden 738 sporcu mücadele ediyor.

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Şampiyonanın üçüncü gününde sporcular, eleme müsabakalarında karşı karşıyla geldi.

Turnuvada 20 Nisan'da çeyrek final, 21 Nisan'da yarı final ve 22 Nisan'da final müsabakaları yapılacak.

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