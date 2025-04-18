Samsun'da 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası devam ediyor
Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.
Samsun
Atatürk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 58 ilden 738 sporcu mücadele ediyor.
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Şampiyonanın üçüncü gününde sporcular, eleme müsabakalarında karşı karşıyla geldi.
Turnuvada 20 Nisan'da çeyrek final, 21 Nisan'da yarı final ve 22 Nisan'da final müsabakaları yapılacak.