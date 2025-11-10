Dolar
Spor

PFDK, Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

Can Öcal  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
PFDK, Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakem içerisinde yer alan Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesi kararını aldı.

Alınan bu kararla Zorbay Küçük, görev verilmesi halinde liglerde maç yönetebilecek.



