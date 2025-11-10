PFDK, Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), üst klasman hakemi Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılmasına karar verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakem içerisinde yer alan Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesi kararını aldı.
- "Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı
Alınan bu kararla Zorbay Küçük, görev verilmesi halinde liglerde maç yönetebilecek.
