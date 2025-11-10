Hakem Halil Umut Meler, 2025 Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Mısır Futbol Federasyonunun özel davetiyle Al Ahly ile Zamalek takımları arasında dün oynanan 2025 Mısır Süper Kupa Finali'ni yönetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa serisinde finale kalan Al Ahly ile Zamalek takımları arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yaptı.
Al Ahly, karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.