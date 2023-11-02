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Spor

PFDK, İsmail Kartal'ın sevkinde ceza tayinine yer olmadığına karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sevkinde disiplin ihlalinin unsurları oluşmaması dolayısıyla ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Süha Gür  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
PFDK, İsmail Kartal'ın sevkinde ceza tayinine yer olmadığına karar verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan müsabakanın ardından verdiği röportaj ile basın toplantısında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderilen Kartal'a ceza verilmediği belirtildi.

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'a da sevkinde disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza vermeyen kurulun, siyah-beyazlı kulübe ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

PFDK'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Galatasaray'a da 112 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekibe ayrıca taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 80 bin lira para cezası veren kurulun, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'a aynı gerekçeyle bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi kararı uyguladığı ifade edildi.

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