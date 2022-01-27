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Spor

PFDK, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Galatasaray ile Medipol Başakşehir'e para cezası verdi.

Ercan Doğan   | 27.01.2022
PFDK, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e para cezası verdi

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul Trabzonspor ile oynanan maçtaki çirkin ve kötü tezahüratla saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 164 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Medipol Başakşehir ise Göztepe ile oynadığı karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 50 bin lira para cezası aldı.

Kurul, VavaCars Fatih Karagümrük oyuncusu Yann Dorgeles Isaac Karamoh'a, Adana Demirspor maçında rakip takım sporcularına yönelik şiddeti nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası verdi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor görevlisi Damir Yüksel de bir resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası aldı.

PFDK, Spor Toto 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün 16 bin, Ankara Keçiörengücü'nün 5 bin 250 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ankara Keçiörengücü oyuncusu Yaw Ackah 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası alırken, Manisa FK Antrenörü Gökhan Demirci'ye de bir resmi maçtan men ve 6 bin 500 lira para cezası verildi.

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