Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,157.60
BTC/USDT
39,505.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Spor, Yaşam

Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın: "Engelliler, engeli sporla aşmaya başladı"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, ülkedeki bütün özel kişilere ulaşmaya çalıştıklarını, engellerin devletin desteği ve sporla aşıldığını belirtti.

Fatih Çakmak  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın: "Engelliler, engeli sporla aşmaya başladı" Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Başkan Aydın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her engellinin yapabileceği bir spor var" sloganıyla yola devam ettiklerini vurgulayarak, "Hem rehabilite amaçlı spor yaptırıp hem de paralimpik oyunlara sporcu yetiştiriyoruz. İnşallah şimdi Paris 2024'e daha çok sporcuyla gitmek istiyoruz." diye konuştu.

"Şu anda 4 çocuğumuz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota hakkı kazandı" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Büyük bir emek var, özel sporcular çalışması yürek ve emek ister o yüzden antrenör arkadaşlarıma ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bir özel çocuğun evinden çıkarılıp getirilerek burada Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde spor yapabilmesi bile çok önemli, hayata tutunmaları bakımından çok önemli. Türkiye şampiyonalarında kıyasıya bir mücadele var, milli takımlarımızı seçiyoruz. Bu çocuklar da ülkemizi Avrupa'da ve dünyada temsil edecekler, İstiklal Marşı'mızı okutacaklar."

Özellikle son yıllarda engellilerin Türkiye'de evlerinden çıktığını ve spor yapmaya başlatıldığını dile getiren Aydın, "Engelliler artık eğitim yapıyor. Hafızamız hatırlarsa yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan, okullara alınmayan, spor tesislerine alınmayan, tabiri caizse evlerin bodrum katında zincirlenen çocukları gördük. Ama son yıllara baktığınız zaman artık engelliler, engeli sporla ve devletimizin verdiği destekle aşmaya başladılar. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu engellileri kucaklamasıyla hem eğitim alanında hem spor alanında engelleri aştılar." şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde her engelliye ulaşmaya çalıştıklarını belirten Aydın, "Şu anda özel sporcular bütün alanlarda 'her engellinin yapabileceği bir spor var' temasıyla atletizm, masa tenisi, yüzme, futbol, voleybol, basketbol ve başka dallarda 81 ilde yapılanmış ve teşkilatlanmış vaziyette, dokunamadığımız hemen hemen hiçbir çocuk kalmadı. İnşallah 'engeli sporla aşalım' sloganıyla daha çok çocuğa dokunacağız." ifadelerini kullandı.

"Engellilere hizmet anlamında dünyanın çok çok önündeyiz"

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vasıtasıyla bütün dünyadaki özel kardeşlerimin, engelli kelimesini pek kullanmak istemiyorum, gününü tebrik ediyorum" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"İnşallah ülkemizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde onun bu çocukları kucaklamasıyla daha çok çocuğa ulaşacağız, daha çok çocuğa spor yaptıracağız. Anne ve babalar da böyle bir çocuğu olduğu için inşallah üzülmeyecekler. Ülkemizde son yıllarda gördüğünüz gibi gerek bedenselde, gerek işitmede ve görmede, zihinselde her alanda paralimpik oyunlarda güzel madalyalar getiriyorlar, bu da demek ki ülkemizde engellilere verilen değerin git gide arttığını gösteriyor."

Özel çocukların şampiyonalarda çok güzel mücadeleler yaptığını herkesin gördüğünü ifade eden Aydın, "Engelleri sporla aştık, ümitliyim. Ülke olarak engellilere hizmet anlamında dünyanın çok çok önündeyiz, gerek tesisleşme anlamında gerek sportif anlamda, devletin direk engellilere spor için böyle katkıda bulunduğu Türkiye'den başka hiçbir ülke yok." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın sporcu kimliğiyle ve özel, engelli insanlara ayrı bir sempatisiyle Türkiye'de engelli sporlar altın çağını yaşıyor" diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Futsal Milli Takımımız, İtalya'da Portekiz'i finalde yenerek ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu, 'orada çocuklarımız Anadolu Ajansı'na verdikleri demeçte 'bu kupayı inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız' demişlerdi, o hayalleri vardı. Önceki gün de Sayın Cumhurbaşkanımız kabul ederek Avrupa şampiyonu takımımızı tebrik etti, onlarla şut çalışması yaptı, tek tek ilgilendi. Devletin zirvesinin çocuklara sahip çıkması tabii ki özel sporcular camiası olarak büyük bir mutlulukla karşılandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın down sendromlulara ve engellilere ayrı bir ilgisi var. Onlarla çok güzel muhabbet etti. Onun için de Futsal Milli Takımımızı, teknik ekibini, emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum, önümüzü, yolumuzu açıp bize ışık olduğu için."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adliyeler engelli dostu projelerle yenileniyor
Bakan Göktaş: 2002'de kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 binken bugün bu sayıyı 68 bine ulaştırdık
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik
Bakan Özhaseki: Kilis'te ay sonuna kadar 1045 deprem konutunu teslim edeceğiz
Meteorolojiden Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Adliyeler engelli dostu projelerle yenileniyor

Adliyeler engelli dostu projelerle yenileniyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aslolan engelin vicdanlarda ve insanların katı kalpliliklerinde olduğunu hatırlatmak istiyorum

Görme engelli genç girişimci Zülal Tannur, geliştirdiği teknolojiyle Togg'un gözleri oldu

Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik

Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik
Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın: "Engelliler, engeli sporla aşmaya başladı"

Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Aydın: "Engelliler, engeli sporla aşmaya başladı"
Engelliler toplu taşıma araçlarında otomatik rampa istiyor

Engelliler toplu taşıma araçlarında otomatik rampa istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet