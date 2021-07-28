Euro
10.13
Dolar
8.57
BIST 100
1,360.75
Altın
1,800.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan oğlu güvenlik güçlerine teslim olan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.
logo
Spor, Tokyo 2020

Olimpiyat Oyunlarının altıncı gününde Türk sporcular 6 branşta mücadele edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yarın Türk sporcular 6 branşta mücadele edecek.

Ercan Doğan   | 28.07.2021
Olimpiyat Oyunlarının altıncı gününde Türk sporcular 6 branşta mücadele edecek

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın boksta Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo son 16 turunda Özbek Tursunoy Rakhimova ile karşı karşıya gelecek. Kokugikan Arena'daki mücadele TSİ 07.06'ta başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise B Grubu üçüncü maçında yarın ABD ile TSİ 15.45'te Ariake Arena'da karşılaşacak.

Okçulukta Mete Gazoz klasik yay son 32 turunda Lüksemburglu Jeff Henckels ile karşı karşıya gelecek. Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'ndaki mücadele 06.19'da gerçekleştirilecek.

Yelkende 470 kategorisinde Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan'ın yarışı TSİ 06.05'da başlayacak. Aynı sınıfta yarışan Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise TSİ 09.05'te start alacak. Laser radial sınıfında Ecem Güzel, 7 ve 8. yarışlarını TSİ 06.15'te yapacak. Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde Dilara Uralp 3 yarışa çıkacak ve ilk yarışını TSİ 07.05'te gerçekleştirecek. Aynı sınıfta yer alan Onur Cavit Biriz ise TSİ 09.20'de üç yarış için start alacak. Finn sınıfında lider durumda bulunan Alican Kaynar da 5 ve 6. yarışlarına çıkacak. Alican Kaynar'ın ilk yarışı TSİ 08.35'te başlayacak.

Yüzmede yarın üç Türk sporcu yarışacak. 800 metre serbestte Merve Tuncel TSİ 13.12'de, Deniz Ertan ise 13.32'de yarışacak. Ümit Can Güreş de TSİ 13.51'de 100 metre kelebekte mücadele edecek.

Kürekte erkekler tek çifte (M1x) çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını kaybeden Onat Kazaklı ise sıralamasını belirlemek için yarın TSİ 05.50'de C/D yarı final yarışlarına çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini geçti
Pfizer, Kovid-19 aşısına ilişkin 2021 satış tahminini 33,5 milyar dolara yükseltti
İngiltere, Kovid-19 aşısının iki dozunu yaptıran AB ve ABD vatandaşlarına karantinayı kaldırıyor
BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor
ABD'de son 24 saatte 304 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları madalya sıralamasında zirve Japonya'nın

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları madalya sıralamasında zirve Japonya'nın

Erkek voleybolunda üçüncü karşılaşmalar tamamlandı

Olimpiyat Oyunlarının altıncı gününde Türk sporcular 6 branşta mücadele edecek

Olimpiyatların 5. gününde 6 branşta 18 milli sporcu sahne aldı

Olimpiyatların 5. gününde 6 branşta 18 milli sporcu sahne aldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 'futbol' ayağında grup maçları tamamlandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 'futbol' ayağında grup maçları tamamlandı
Judoda milli sporcu Zgank Tokyo 2020'yi olimpiyat beşincisi olarak tamamladı

Judoda milli sporcu Zgank Tokyo 2020'yi olimpiyat beşincisi olarak tamamladı