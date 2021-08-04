Euro
10.04
Dolar
8.48
BIST 100
1,413.80
Altın
1,810.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Futbol Takımı, St. Johnstone maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. -VTR-
logo
Spor, Tokyo 2020

Olimpiyat Oyunlarının 13. gününde Türkiye'yi 4 branşta 1 takım ve 9 sporcu temsil edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde yarın Türkiye'den 4 farklı branşta 1 takım ve 9 sporcu ter dökecek.

Emrah Oktay   | 04.08.2021
Olimpiyat Oyunlarının 13. gününde Türkiye'yi 4 branşta 1 takım ve 9 sporcu temsil edecek

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın karate, atletizm, güreş ve modern pentatlon branşlarında milli sporcular mücadele edecek.

Atletizmde Necati Er, TSİ 05.00'te başlayacak 3 adım atlama finalinde madalya arayacak. Yarım saat sonrasında ise 4x100 metre erkek bayrak takımı, seçmeleri geçebilmek için piste çıkacak. TSİ 10.30'da ise Sapporo kentinde Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu ve Abdülselam İmuk, 20 kilometre yürüyüş kategorisinin finalinde yarışacak.

Güreşte serbest stil 125 kiloda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül mindere çıkacak. Taha, ilk olarak son 16 turu karşılaşmasında TSİ 05.30'da güreşecek.

Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alacak karatede de kadınlar katada Dilara Bozan, kumitede kadınlar 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, erkekler 67 kiloda ise Eray Şamdan ter dökecek. Dilara TSİ 04.00'te, Eray TSİ 06.20'de, Serap ise TSİ 11.00'de tatamiye çıkacak.

Modern pentatlonda İlke Özyüksel ilk olarak eskrimde müsabakalara başlayacak. Milli sporcunun ilk maçı TSİ 07.00'de yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tüketici dernekleri koronavirüs aşısı olmayana kısıtlama tartışmasını değerlendirdi
AB, 200 milyon doz Novovax aşısı almaya hazırlanıyor
AB'nin ilgili kurumları uyarılarını yineledi: Tam aşılanma, tüm varyantlara karşı korumada kilit önemde
ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu'ndan 'Kovid-19'dan hastanede yatanların yüzde 95'i aşısız' açıklaması

Benzer haberler

Olimpiyat Oyunlarının 13. gününde Türkiye'yi 4 branşta 1 takım ve 9 sporcu temsil edecek

Olimpiyat Oyunlarının 13. gününde Türkiye'yi 4 branşta 1 takım ve 9 sporcu temsil edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında madalya sıralamasının lideri Çin

Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde Türk sporcular mücadelelerini tamamladı

Milli atlet Eşref Apak, çekiç atma finalinde oyunları 9. sırada tamamladı

Milli atlet Eşref Apak, çekiç atma finalinde oyunları 9. sırada tamamladı
Milli cimnastikçiler Tokyo 2020'yi AA muhabirine değerlendirdi

Milli cimnastikçiler Tokyo 2020'yi AA muhabirine değerlendirdi
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim