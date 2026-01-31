Dolar
Spor

Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Oğuz Uyar, New Mexico Team Open 2026 yarışmasında 200 metrede Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

Ceren Aydınonat  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
Milli atlet Oğuz Uyar, 200 metrede Türkiye rekoru kırdı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasına göre organizasyon, ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlendi.

Fenerbahçeli sporcu, 200 metrede elde ettiği 20.81'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyonluğa ulaştı.

