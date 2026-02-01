Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,435.30
BTC/USDT
78,802.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Isparta kara yolunda iki otomobil çarpıştı. -VTR-
logo
Spor

Busenaz Sürmeneli, 2028 Olimpiyat Oyunları'na "adım adım" hazırlanıyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na istikrarlı bir form grafiğiyle gitmeyi hedefliyor.

Cem Ali Kuş  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Busenaz Sürmeneli, 2028 Olimpiyat Oyunları'na "adım adım" hazırlanıyor Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

Milli boksör, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Bu yıl Akdeniz Oyunları ile Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek Busenaz Sürmeneli, asıl hedefi olan 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na iyi bir form grafiğiyle gitmek istiyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Busenaz Sürmeneli, AA muhabirine, şampiyonanın ardından yoğun bir fikstüre gireceğini belirterek, bu süreci hem fiziksel hem mental olarak en iyi şekilde değerlendirmeyi planladığını söyledi.

Bu yıl birçok organizasyona katılacağını anlatan milli boksör, 2026'ya güzel bir başlangıç yaparak, istikrarlı şekilde ilerlemek istediğini ifade etti.

"Olimpiyatlara iyi bir form grafiğiyle girmek istiyorum"

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlara giden yolda her turnuvayı önemli bir basamak olarak gördüğünü dile getirerek, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları var. Bu organizasyonlarla güzel bir başlangıç yapıp, sonrasında da olimpiyat yolunda güzel şekilde gitmek istiyorum. Asıl hedefimiz 2028 yılındaki olimpiyatlar, oraya da inşallah emin adımlarla, güzel bir şekilde gideceğiz." diye konuştu.

Katıldığı tüm turnuvalarda başarı hedeflediğini dile getiren milli boksör, şunları kaydetti:

"Bu sene hedefimiz Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası. Orada da güzel bir şekilde boy gösterip yolumuza devam etmek istiyoruz. Adım adım ilerleyerek 2028 yılında olimpiyata iyi bir form grafiğiyle gitmek istiyorum. Antrenörümün bir lafı var, 'Okyanusu düşünürken derede boğulma.' diye. Bizler de dereleri sorunsuz geçip okyanusa gitmek, 2028 yılındaki olimpiyatı güzel bir şekilde geçirmek istiyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya ve bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ebeveynlere dijital uygulamalar için "ekran süresi" uyarısı
Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor
İstanbul'da 20 yıllık komşular arasındaki çatı tamiratı uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Busenaz Sürmeneli, 2028 Olimpiyat Oyunları'na "adım adım" hazırlanıyor

Busenaz Sürmeneli, 2028 Olimpiyat Oyunları'na "adım adım" hazırlanıyor

Kayakla atlamaya kiralık ekipmanla başladı, üçüncü kez olimpiyat sahnesine çıkıyor

Göztepe'nin hedefi olimpiyatlarda farklı branşlarda yer almak

Güreş Federasyonunun hedefi Türkiye şampiyonalarına katılımı artırmak

Güreş Federasyonunun hedefi Türkiye şampiyonalarına katılımı artırmak

ABD doğumlu milli sporcu Sevim Margaret Bilen, Türk judosunda ümit vadediyor

ABD doğumlu milli sporcu Sevim Margaret Bilen, Türk judosunda ümit vadediyor
Milli boksörler uluslararası turnuvalarda madalya kovalayacak

Milli boksörler uluslararası turnuvalarda madalya kovalayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet