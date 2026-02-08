Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,117.00
BTC/USDT
70,703.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Okçuluk sporcularına Erzurum'da "yeni" olimpik salon

Okçuluk sporcuları, Erzurum'daki teknik altyapı ve modern ekipmanlarla donatılan, olimpik standartlara uygun yeni salonda milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Yunus Hocaoğlu  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Okçuluk sporcularına Erzurum'da "yeni" olimpik salon Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Palandöken 500'lük Buz Salonu'nun yan bölümündeki okçuluk salonu, sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara olimpik standartlarda hazırlanabilmesi amacıyla hizmete açıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, salonun geçen hafta faaliyete geçtiğini söyledi.

Sporcuların daha sağlıklı ve verimli bir ortamda çalışabilmesi için böyle bir salonun yapıldığını aktaran Çakmur, "Okçularımız, daha önce hijyenik olmayan ve imkanları kısıtlı alanlarda antrenman yapıyordu, şimdi ise daha nezih, teknolojik altyapısı ve ekipmanları olimpiyat seviyesinde olan bir salonda çalışıyorlar." dedi.

Çakmur, salonda altyapı sporcuları ile performans sporcularını ağırlayacaklarını vurgulayarak "Salonlarımızın tamamında bireysel spor branşlarına yönelik alanlarla gençlerimize hizmet veriyoruz. Bu salonlara giriş sayıları neredeyse üç kat arttı. Salonlarımız artık yaşayan spor kompleksleri haline geldi. Erzurum, bir spor şehri ve sadece kış sporlarıyla değil yaz sporlarıyla da adını duyurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Salon problemleri yaşıyorduk"

Okçuluk antrenörü Hasan Basri Hancı da Erzurum'da okçuluk sporunun geçmişe dayandığını dile getirdi.

Hancı, "3-4 yıldır ciddi salon problemleri yaşıyorduk antrenmanları yapamaz hale geldik. Çok şükür il müdürümüz el attı ve bize sahip çıktılar, bize bu salonu verdiler." ifadelerini kullandı.

Yeni salonla çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini anlatan Hancı, "Şu anda 10 kişilik bir sporcu grubuyla çalışıyoruz. Kısa sürede Erzurum'da okçuluğu yeniden zirveye taşımayı hedefliyoruz. Bu bir süreç ve okçuluk biraz zor bir spor. Dünyanın en zor branşları arasında." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
TCG Anadolu, Steadfast Dart-26 Tatbikatı'nda görevli kara unsurlarını Almanya'ya ulaştırdı
Okul dışı etkinlikler, çocukların suça yönelimini engellemede önemli rol oynuyor
Kırmızı bültenle aranan 9 şüpheli ile ulusal seviyede aranan 6 kişi yakalandı
Motorlu yamaç paraşütlerinin afetlerde "havadaki göz" olması planlanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Okçuluk sporcularına Erzurum'da "yeni" olimpik salon

Okçuluk sporcularına Erzurum'da "yeni" olimpik salon

Atatürk Üniversitesinden bilim insanları, ilaç ham madde üretimi çalışmalarını anlattı

Doğuda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Erzurum'da karla kaplanan mendereslerde kış güzelliği

Erzurum'da karla kaplanan mendereslerde kış güzelliği
Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 117. haftada sürdürdü

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 117. haftada sürdürdü
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yatırım yapmamayı marifet olarak gören bir muhalefetle karşı karşıyayız

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yatırım yapmamayı marifet olarak gören bir muhalefetle karşı karşıyayız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet