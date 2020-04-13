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Spor

NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti

NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns hayatını kaybetti.

Abdulkadir Karakaya   | 13.04.2020
NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti

Ankara

Minnesota Timberwolves'tan yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.

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