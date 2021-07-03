Muhammed Hamza Bakır, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Ankara
Muhammed Hamza Bakır, Dortmund kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaştı.
Rakibini 3-1 yenen milli güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.