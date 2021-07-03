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Spor

Muhammed Hamza Bakır, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Almanya'da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Halil İbrahim Avşar   | 03.07.2021
Muhammed Hamza Bakır, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Muhammed Hamza Bakır, Dortmund kentinde düzenlenen organizasyonda, finalde Ukraynalı Mykhailo Vyshnyvetskyi ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen milli güreşçi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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