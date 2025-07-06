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Spor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, minik-1 boydaki pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

Salih Baran  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne

Sarayiçi'nde son gün baş boyu hariç diğer tüm boylarda 16'şar pehlivan güreşecek.

Baş boyunda ise 8 pehlivan mücadele edecek.

Kırkpınar Güreş ağalığı ihalesinin de yapılacağı organizasyonda başpehlivanlar, öğle saatlerinde çeyrek final müsabakaları için çayıra çıkacak.

Başpehlivanlık üçüncü tur müsabakaları sonucunda Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz çeyrek finale adını yazdırmıştı.

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Kemer yılı dolayısıyla başpehlivanlık güreşleri heyecanla bekleniyor. Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, altın kemerin daimi sahibi olma iddiasını sürdürüyor.

Organizasyon, başpehlivanlık final güreşi ve ödül töreniyle sona erecek.

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