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Spor

Muğla Valisi İdris Akbıyık: 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Muğla'mız 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun büyük bir kısmına ev sahipliği yaptığı için çok mutluyuz." dedi.

Emrah Oktay  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Muğla Valisi İdris Akbıyık: 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz

Muğla

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) bazı etaplarına ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde 104,1 kilometrelik Fethiye-Babadağ etabı geçildi.

Organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Akbıyık, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Muğla'mız 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun büyük bir kısmına ev sahipliği yaptığı için çok mutluyuz. Bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve tüm ilgililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muğla'nın turizmdeki önemine değinen İdris Akbıyık, "Muğla, bir yeryüzü cenneti, dünyanın en güzel yerlerinden biri. Denizi, koyları, tarihi, coğrafyasıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer. Tarihi, coğrafi, kültürel ve turistik değerlerimizi dünyaya tanıtmak açısından önemli bir fırsat. İnşallah bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Muğla Valisi Akbıyık, TUR 2023'ün dünyada birçok ülkede gösterildiğini belirterek, "İlimizden geçen 4 etap var. İlk etabın startını Fethiye'de verip 1900 rakımdaki Babadağ'a çıktık. Burası dünyanın en güzel yamaç paraşütü parkurlarından biri. Kraliçe etabı da bisiklette en zorlu etap. Tüm dünya Ölüdeniz, antik kentlerimizi, İztuzu plajımızı görecek. Ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon." değerlendirmesinde bulundu.

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