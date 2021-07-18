Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,811.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu

Motosiklette Afyonkarahisar'da yapılan Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın Türkiye finalini Macaristan'dan Balazs Herczeg kazandı.

Arif Yavuz   | 18.07.2021
Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Belediyesinin katkılarıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyon Motor Spor Merkezi'nde düzenlenen Avrupa ve Türkiye Akrobasi Şampiyonaları sona erdi.

Final yarışlarının ardından bütün akrobatlar, pistte özel bir gösteri sundu.

Avrupa Akrobasi Şampiyonası Türkiye finalinde 45 yaşındaki Macar akrobat Balazs Herczeg, uluslararası jüriden topladığı puanlarla birinciliği elde ederken, Tamas Vegh ikinci, Zoltan Bator ise üçüncü oldu.

11 Türk sporcunun katıldığı Türkiye Akrobasi Şampiyonası'nda ise Birkan Polat birinciliği kazanırken, Barış Özgür ikinci, Yusuf Yurdaer de üçüncü oldu.

Sporcuların nefes kesen gösterileri sonrası ödül töreni düzenlendi.

Dereceye giren sporcular, kupalarını Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in elinden aldı. Şampiyonayı izlemeye gelen sporseverler de ödül töreni sonrası şampiyon akrobatlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Futbol camiasından aşı çağrısı
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan bayrama yönelik uyarılar: Salgının bitmediği unutulmamalı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda Balazs Herczeg birinci oldu

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası Afyonkarahisar'da başladı

Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası heyecanı

Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı

Macaristan'dan AB'ye göç sorunlarını çözmek için Türkiye ile anlaşma çağrısı
Frig Vadisi'nde sıcak hava balon uçuşlarına başlandı

Frig Vadisi'nde sıcak hava balon uçuşlarına başlandı
Afyonkarahisar'da damada 'eziyet' geleneği sürüyor

Afyonkarahisar'da damada 'eziyet' geleneği sürüyor