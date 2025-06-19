Macar Bakan Szijjarto: TürkAkım'ın tam kapasiteyle kullanılacağından eminim
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bu yıl Rusya'dan 8-8,5 milyar metreküp doğal gaz alacaklarını belirterek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın tam kapasite kullanılacağı yönünde görüş belirtti.
Saint Petersburg
Szijjarto, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Macaristan'ın bu yıl Rusya'dan ithal edeceği doğal gaz hacmine dair konuşan Szijjarto, "4,5 milyar metreküp sevkiyat için uzun vadeli anlaşmamız var." dedi.
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Rusya ile sevkiyata yönelik ilave bir anlaşma daha yaptıklarına işaret eden Macar bakan Szijjarto, "TürkAkım'ın tam kapasiteyle kullanılacağından eminim. Bu yıl toplamda Rusya'dan 8 ila 8,5 milyar metreküp gaz ithalatı planlıyoruz." diye konuştu.
Szijjarto, 2026'da da benzer hacimde sevkiyat beklediklerini ifade ederek Macaristan'ın, ithal ettiği doğal gazın bir kısmını Slovakya'ya sevk ettiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.