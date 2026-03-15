Spor

MotoGP'de Katar Grand Prix'si kasım ayına ertelendi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. etabı Katar Grand Prix'si, güvenlik gerekçesiyle kasım ayına ertelendi.

Mutlu Demirtaştan  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
MotoGP'de Katar Grand Prix'si kasım ayına ertelendi

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Katar'ın ev sahipliğinde 10-12 Nisan'da düzenlenmesi planlanan etabın tarihi, Orta Doğu'daki jeopolitik durum göz önünde bulundurularak katılımcıların ve izleyicilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 6-8 Kasım'a alındı.

Söz konusu ertelemenin ardından sezonun son iki etabının tarihleri de revize edildi. Birer hafta ertelenen Portekiz Grand Prix'sinin 22 Kasım, Valensiya Grand Prix'sinin ise 29 Kasım'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

