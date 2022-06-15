Dolar
17.29
Euro
17.99
Altın
1,822.92
ETH/USDT
1,102.20
BTC/USDT
21,221.00
BIST 100
2,531.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Portekiz Premier Ligi'nde sezonun en iyi 11'ine seçilen Pedrinho'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Erkan Tiryaki   | 15.06.2022
MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi

Ankara

Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Portekizli orta saha oyuncu Pedrinho'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açılamada, Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezon 34 maçın 33'ünde ilk 11'de forma giyen Pedrinho, attığı gol paslarıyla dikkati çekiyor. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde Benficalı Rafa Silva'dan (15) sonra en fazla gol pası veren isim oldu. Pedrinho, 14 gole katkı yaparak kariyerinin en iyi dönemine imza attı.

Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan, Gil Vicente'nin ligi 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti almasında da başrol oynayan Pedrinho, aynı zamanda Portekiz'de sezonun "En iyi 11'i"ne seçildi.

Adı, Spor Toto Süper Lig'de de birçok kulüple anılan Pedrinho, 2 yıl boyunca Ankaragücü forması terletecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji fiyatlarına ilişkin paylaşım
Bakan Soylu: Göç meselesi Türkiye ve Yunanistan arasında bir sınır meselesi değildir
D-8 Genel Sekreteri Imam: Üye ülkeler arasında 1997'de 1,2 trilyon dolar olan GSYH, 2019'da 4 trilyon dolara yükseldi
Sivas'ta selden etkilenen köyde temizlik çalışmaları sürüyor
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olası yangınlara karşı hazır

Benzer haberler

LaLiga, PSG ve Manchester City'i UEFA'ya şikayet etti

LaLiga, PSG ve Manchester City'i UEFA'ya şikayet etti

MKE Ankaragücü, orta sahasını Portekizli Pedrinho'yla güçlendirdi

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Romain Saiss ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe sahaya indi

Fenerbahçe sahaya indi
Şampiyon ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak

Şampiyon ALG Spor, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak