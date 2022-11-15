Dolar
18.61
Euro
19.37
Altın
1,778.41
ETH/USDT
1,274.60
BTC/USDT
16,923.00
BIST 100
4,602.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alandan yayındayız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törende konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
logo
Spor

Minik karting yarışçısı İskender Zülfikari, WSK Final Kupası'nı kazandı

WSK Final Kupası'nda yarışan karting sporcusu İskender Zülfikari, minikler kategorisinde şampiyon oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 15.11.2022
Minik karting yarışçısı İskender Zülfikari, WSK Final Kupası'nı kazandı

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, bu sezon IAME İtalya Serisi ve WSK Açık Kupası'nı kazanan 10 yaşındaki İskender, başarılarına bir yenisini ekledi.

İskender, İtalya’nın Lonato del Garda kasabasında düzenlenen WSK Final Kupası'nın ikinci ve son yarışına katıldı. İskender, 122 sporcunun yer aldığı minikler kategorisindeki eleme yarışlarını iki 4'üncülük, bir 3'üncülük ve 2 birincilikle tamamladı.

İkinci sıradan başladığı yarı finalde birinci olan İskender, 4. cepten başlama hakkı elde ettiği final yarışının ilk turunda 8'inciliğe kadar geriledi. Fakat İskender, peş peşe gerçekleştirdiği ataklarla damalı bayrağı gören ilk sporcu oldu ve birincilik kupasını kaldırdı.

Gençler kategoride piste çıkan Alp Aksoy ise final yarışını 14. sırada bitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Teröre destek veren ülkeler var
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 58'i taburcu edildi, 23'ünün tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderlerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bali'de MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı
STK'lerden İstanbul'daki terör saldırısını kınayan ortak açıklama

Benzer haberler

Minik karting yarışçısı İskender Zülfikari, WSK Final Kupası'nı kazandı

Minik karting yarışçısı İskender Zülfikari, WSK Final Kupası'nı kazandı

Japonya Rallisi'nde zafer Neuville'in

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet