Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Bulgaristan'da düzenlenen W25 Santa Marina Kupası'nda şampiyonluğu elde etti.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zeynep, organizasyonun finalinde bir numaralı seribaşı Darya Astakhova ile karşılaştı.
Rakibini, 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Zeynep, toplam üçüncü, W25 düzeyindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.