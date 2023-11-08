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Spor

Milli tenisçi Cem İlkel kariyerinin ilk ATP çeyrek finaline yükseldi

Milli tenisçi Cem İlkel, Bulgaristan'da düzenlenen ATP 250 turnuvası Sofya Open'ın ikinci turunda Max Purcell'i 2-1 yenerek kariyerinin ilk ATP çeyrek finaline yükseldi.

Fatih Çakmak  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Milli tenisçi Cem İlkel kariyerinin ilk ATP çeyrek finaline yükseldi

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cem İlkel, wild card ile katıldığı ATP 250 turnuvası Sofya Open'ın ikinci turunda turnuvanın 6 numaralı seri başı Max Purcell'i 6-3, 4-6, 6-4'lük setlerle yenerek kariyerinin ilk ATP çeyrek finaline çıktı.

Cem, 2 saat 6 dakika süren karşılaşmayı kazanan Cem, bu zaferle ilk top 50 galibiyetini de elde etmiş oldu.

ATP düzeyinde çeyrek finale yükselen üçüncü Türk olan Cem İlkel'in çeyrek finalde rakibi turnuvanın 1 numaralı seri başı Lorenzo Musetti ve Jack Draper maçının galibi olacak.

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