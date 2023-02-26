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Spor

Milli tenisçi Ayşegül Mert, Antalya'da ikinci oldu

Milli tenisçi Ayşegül Mert, W15 Antalya Megasaray Tenis Akademi Kupası'nda ikincilik elde etti.

Halil İbrahim Avşar   | 26.02.2023
Milli tenisçi Ayşegül Mert, Antalya'da ikinci oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayşegül, tek kadınlar finalinde Rusya'dan Diana Demidova ile karşılaştı.

Kariyerinin ilk tekler finaline çıkan milli sporcu, rakibine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup oldu.

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