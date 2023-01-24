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Spor

Milli takımın 16 yaşındaki tenisçisi, şampiyonalarda raket sallamayı hedefliyor

Adana'da turnuvalardaki başarısıyla 16 yaşında milli takıma seçilen tenisçi Mert Aytekin, uluslararası şampiyonalarda madalya kazanarak adından söz ettirmek için çalışıyor.

Betül Aklan   | 24.01.2023
Milli takımın 16 yaşındaki tenisçisi, şampiyonalarda raket sallamayı hedefliyor Fotoğraf: Betül Aklan/AA

Adana

Ailesinin yönlendirmesiyle 5 yaşında tenise başlayan Mert, kendisini geliştirerek "gençler" kategorisinde turnuvalara katıldı.

Kortlarda başarılı sonuçlar alan Mert, Türkiye Tenis Federasyonunca geçen yıl Mersin'de düzenlenen organizasyonda ikinci olarak 16 Yaş Tenis Milli Takımı'na seçildi.

Mert, Çekya'da 18-24 Temmuz 2022'de yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası başta olmak üzere milli formayla çıktığı müsabakaların ardından dünya gençler sıralamasında 2 bin 758'inci sıraya yükseldi.

İtalyan Vavassori Tenis Akademisi ile anlaşan genç sporcu, uluslararası madalya hedefine ulaşabilmek için İtalya'daki kortlar ile milli takım kamplarında çalışmalarını sürdürüyor.

"En değerli ödül milli takıma seçilmek"

Mert Aytekin, AA muhabirine, hayallerine ulaşabilmek için günde 7 saati bulan antrenmanlar yaptığını söyledi.

Milli takıma seçilerek ilk hedefini gerçekleştirdiğini belirten Mert, "Birçok ulusal ve uluslararası ödül aldım ancak en değerlisi milli takıma seçilmek oldu. Çekya ve İspanya'da düzenlenen turnuvalarda ülkemi, şanlı bayrağımızı temsil etmek çok güzel bir duyguydu. Milli forma, profesyonel tenis hayatımdaki en büyük hedeflerimden biriydi." diye konuştu.

Mert, uluslararası başarılarla adından söz ettirmeyi istediğini vurgulayarak, "Yakın zamanda düzenlenecek uluslararası turnuvalara konsantre oldum. Bu organizasyonlarda final ve şampiyonluk dereceleri elde etmem bana birçok kapı açacaktır. Hazırlık süreci çok güzel devam ediyor. Haftanın 6 günü tenis ve kondisyon çalışması yapıyorum. En büyük hedefim grand slam turnuvalarında mücadele edip dünyada ilk 50 tenisçi arasında yer almak. Hedeflerim için gece gündüz demeden çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Genç sporcu, spor ve eğitimi bir arada sürdürdüğünü belirterek, "Eğitimim için online eğitim veren bir okulla anlaştım. İtalya'daki akademide tenis çalışmalarımı sürdürüp, Adana'da da turnuvalara katılıyorum. Aynı zamanda milli takımın kamplarında müsabakalara hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.


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