Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaştı

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.
İstanbul ekibi, lige verilen milli arada teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.
