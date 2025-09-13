Dolar
Spor, Futbol

Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaştı

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Metin Arslancan  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaştı

İstanbul

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul ekibi, lige verilen milli arada teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

