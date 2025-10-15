Dolar
41.84
Euro
48.72
Altın
4,196.32
ETH/USDT
3,996.20
BTC/USDT
111,275.00
BIST 100
10,464.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Milli para halterci Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu oldu

Milli para halterci Abdullah Kayapınar, Mısır'da devam eden Dünya Para Halter Şampiyonası'nda erkekler 49 kiloda altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Milli para halterci Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kahire'de devam eden Para Halter Dünya Şampiyonası'nın 5. gününde erkekler 49 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Abdullah Kayapınar, 179 kiloluk kaldırışıyla dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de organizasyonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırarak İstiklal Marşı'nı okutan Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti.

Ay-yıldızlı şampiyon para halterci Abdullah Kayapınar, 49 kilo sıkletinde yarıştığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da 180 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanmış ve bu kategoride olimpiyat madalyası elde eden ilk Türk erkek para halterci unvanının da sahibi olmuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosferdeki karbondioksit oranının 2024'te rekor seviyelere ulaştığını bildirdi
Büyükelçi Aybet, Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi konusuna UNESCO’nun hassasiyet göstermesini istedi
İçişleri Bakanlığı "radar cezalarında yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı" iddiasını yalanladı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gıda güvenliği, ulusal sınırların ötesinde ortak sorumluluktur

Benzer haberler

Milli para halterci Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu oldu

Milli para halterci Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu oldu

Dünya rekortmeni Muhammed Furkan'ın gözü olimpiyat madalyasında

Rekor kırarak dünya şampiyonu olan Muhammed Furkan: "3 ayda 12 kilo verdim"

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet