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Spor

Milli para atletlerin olimpiyat kotası yarışları şubat ayında başlayacak

Milli para atletlerin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota yarışları şubat ayında başlayacak.

Muhammed Boztepe  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Milli para atletlerin olimpiyat kotası yarışları şubat ayında başlayacak

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli para atletler Hamide Doğangün ve Muhammet Khalvandi, olimpiyat kotası almayı başardı.

Bu iki para sporcunun yanı sıra milli para atletler Ömer Faruk İlkin, Muhsi​​​​​​​n Kaedi, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Gürkan Uncuoğlu'nun ise olimpiyata katılma şansları devam ediyor.

Olimpiyat kotası almak isteyen para atletlerin ilk durağı 12-15 Şubat tarihlerinde Dubai'deki grand prix olacak. Daha sonra 5-7 Mart Tunus ve 22-24 Mart'ta İtalya'daki grand prixlerde kota arayacak atletler, 17-25 Mayıs'ta Japonya'daki Dünya Para Atletizm Şampiyonası'na katılacak.

Milliler para atletlerin, 6-8 Haziran'da İsviçre ve 13-15 Haziran'da Fransa'daki yarışlarda da kota mücadeleleri devam edecek.

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