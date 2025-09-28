Dolar
Spor

Milli para atlet Muhammet Khalvandi, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Muhammet Khalvandi, Hindistan'da Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Salih Ulaş Şahan  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Milli para atlet Muhammet Khalvandi, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Muhammet, TF57 cirit atma kategorisinde mücadele etti.

Muhammet, 53.30'luk derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

