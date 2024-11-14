Milli muaythai sporcuları, Avrupa Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı
Türk sporcular, Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronzla madalya sıralamasında 2. oldu.
Ankara
Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyon tamamlandı.
Şampiyonada 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye Milli Muaythai Takımı, Ukrayna'nın (6 altın, 1 gümüş, 3 bronz) arkasında madalya sıralamasında 2'nciliği elde etti.
Madalya kazanan milli sporcular şöyle:
Altın: Gülistan Turan (kadınlar 51 kilo), Ezgi Keleş (kadınlar 57 kilo), Halime Eke (kadınlar 67 kilo), Sercan Koç (erkekler 63 kilo), Umut Eryılmaz (erkekler +91 kilo)
Gümüş: Zeynep Nur Eski (kadınlar 48 kilo), Büşra Beyazbal (kadınlar 75 kilo), Seyit Ali Arıcı (erkekler 54 kilo), Mehmet Ali Meriç (erkekler 75 kilo), Osman Furkan Karakaya (erkekler 91 kilo)
Bronz: Nefise Atalay (kadınlar 54 kilo), Kübra Kocakuş (kadınlar 60 kilo), Abdüssamet Uğurlu (erkekler 57 kilo), Tunahan Atar (erkekler 67 kilo)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.