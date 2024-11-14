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Spor

Milli muaythai sporcuları, Avrupa Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Türk sporcular, Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronzla madalya sıralamasında 2. oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Milli muaythai sporcuları, Avrupa Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Şampiyonada 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye Milli Muaythai Takımı, Ukrayna'nın (6 altın, 1 gümüş, 3 bronz) arkasında madalya sıralamasında 2'nciliği elde etti.

Madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın: Gülistan Turan (kadınlar 51 kilo), ⁠Ezgi Keleş (kadınlar 57 kilo), Halime Eke (kadınlar 67 kilo), Sercan Koç (erkekler 63 kilo), Umut Eryılmaz (erkekler +91 kilo)

Gümüş: Zeynep Nur Eski (kadınlar 48 kilo), Büşra Beyazbal (kadınlar 75 kilo), ⁠Seyit Ali Arıcı (erkekler 54 kilo), Mehmet Ali Meriç (erkekler 75 kilo), Osman Furkan Karakaya (erkekler 91 kilo)

Bronz: Nefise Atalay (kadınlar 54 kilo), ⁠Kübra Kocakuş (kadınlar 60 kilo), ⁠Abdüssamet Uğurlu (erkekler 57 kilo), Tunahan Atar (erkekler 67 kilo)

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